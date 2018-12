Il 16 dicembre si svolgerà l’ultima escursione del 2018 prevista dal calendario del CTE delle Alpi Liguri, gestito dalla Pro Loco di Mendatica insieme alla Cooperativa di Comunità Brigì. Salutiamo il 2018 e il suo Autunno in Malga camminando alla scoperta delle Malghe, gli antichi insediamenti dei pastori, che circondano Mendatica. L’itinerario delle nostre guide escursionistiche prevede la visita a tre di esse, tra le più suggestive: Poilarocca, Case Penna e U Lagu; strada facendo ci racconteranno alcuni degli aspetti salienti della quotidianità in malga, senza tralasciare storie, aneddoti e usanze tipiche. Oggi purtroppo queste malghe non sono più abitate o utilizzate dai pastori, ma conservano intatto il fascino di un passato, non poi così lontano, fatto di sacrificio e duro lavoro, in cui si sente ancora vivo e pulsante il valore di comunità.

Durante la salita verso Poilarocca, prima tappa del nostro cammino, avremo la possibilità di ammirare le meravigliose Cascate dell’Arroscia prossime al gelo invernale.

DETTAGLI:

Ritrovo: 9:00 a Mendatica

Itinerario: Mendatica – Cascate dell’Arroscia – Poilarocca – Case Penna – U Lagu – Mendatica

Difficoltà: EE, escursionista esperto

Dislivello: + 700 metri

Distanza: 13 km circa

Durata: giornata intera, rientro intorno alle 15:30

La guida consiglia di portare con sé snacks per sopperire al dispendio energetico; di indossare indumenti caldi ed impermeabili, scarponcini da montagna adatti a terreni sconnessi e fangosi.

La guida informa che in presenza di suolo ghiacciato il tracciato potrebbe subire delle variazioni.

Quota di partecipazione: ESCURSIONE 10€ (8€ se già tesserati CTE per la stagione 2018), BERCOLLA DU PASTU’ – sacchetto pic-nic a base di prodotti tipici della Cucina Bianca a km 0 8€ (facoltativo – prenotazione obbligatoria)

E’ consigliata la prenotazione.

Per informazioni contattate:

0183 38.48.9

338 30.45.512

iat@mendatica.com