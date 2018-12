Federica Amante del Fudoshin Riva Ligure chiude la stagione col botto vincendo un oro e un argento ai campionati italiani assoluti di karate organizzati dalla Fesik a Sesto Fiorentino. Entrambe le medaglie sono arrivate nelle prove a squadre, l’oro con quella mista assieme a Denis Falavigna, Christian Regina e Giulia Logambino, con quest’ultima ha vinto assieme a Silvia Daniele anche l’argento nella gara femminile superate solo in finale dalle romane. Per il Fudoshin bronzo anche tra i maschi e nell’individuale open con Falavigna. Per la 22enne karateka di Riva Ligure che studia scienze pedagogiche e dell’educazione all’università di Genova un’altro prestigioso titolo da aggiungere ai tanti già vinti in passato, un’ulteriore conferma della bontà del suo karate, un mix di tecnica, tattica e agonismo. Vederla combattere sul tatami e poter ammirare le sue tecniche di gamba e di braccia sempre precise e pulite è sempre uno spettacolo per tutti gli appassionati di questa antica arte marziale giapponese.