Bel traguardo, quello raggiunto domenica scorsa dal Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. ai Campionati regionali liguri FIJLKAM 2018 di Judo: un terzo posto in classifica che riconferma ancora una volta la validità del Club di Arma di Taggia in ambito regionale.

Presentatosi in gara, purtroppo, con alcune defezioni dovute a motivi vari, il Judo Club Sakura Arma di Taggia ha visto, comunque, tutti gli atleti presenti combattere con grande determinazione, desiderosi di far ben figurare la loro Società.

I Campionati Regionali sono una gara facente parte del Torneo 1°, 2° e 3° Dan, cioè quel Torneo nel quale ogni incontro vinto aggiudica un punteggio valido per raggiungere il numero di punti richiesti per ottenere la cintura nera oppure i Dan successivi. Ebbene, Alessio Bollo, conducendo con grinta la sua gara, ha raggiunto il traguardo dei cinquanta punti ed ora potrà anche lui fregiarsi della cintura nera.

Ad accompagnare gli atleti in gara sono stati il M° Benemerito Alberto Ferrigno e l’ Istruttore Alessio Ferrigno, che commentano: “Oggi abbiamo avuto una doppia bella soddisfazione, siamo saliti sul podio nonostante la presenza di Società molto quotate in campo regionale ed abbiamo avuto la soddisfazione di vedere anche Alessio Bollo raggiungere una grande meta. Ringraziamo tutti gli atleti che hanno preso parte alla gara, perchè hanno dimostrato di aver capito che cos’è lo spirito di gruppo e di aver capito che tutto ciò che ognuno di noi può fare, sia poco o tanto, è importante per far diventare grande il nostro “Sakura Arma di Taggia”.

Risultati:

1° class. : Macrì Lorenzo – Rossi Lorenzo.

2° class.: Fazio Rudy – Antellini Elisa – Benvenuto Maya – Canavese Edoardo – Graneri Lorenzo – Manetta Leonardo

3° class.: Chiantore Lucrezia – Tigse Rugel Michael – Rossi David – Revelli Simone – Cicala Mattia – Biancheri Marco –

4° class.: Bollo Alessio

5° class. Vivaldi Pietro – Catoi Mihai

7° class.: Marrone Diego – Dumarte Davide.

Classifica prime quattro Società:

1° – PRO RECCO JUDO

2° – A.S.D. O.K. CLUB

3° – JUDO CLUB SAKURA ARMA DI TAGGIA A.S.D.

4° – BUDO SEMMON GAKKO GENOVA

SEGUONO ALTRE 23 SOCIETA’