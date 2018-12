Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il torneo era dedicato al ricordo della figura di Mauro Rabozzi, ex allenatore biancorosso scomparso prematuramente nel 2012. “L’evento ha avuto un grande successo, hanno partecipato tante persone – fa sapere la società – Tutte le squadre hanno giocato e si sono divertite. E’ stata una bella giornata dedicata alla memoria di Mauro Rabozzi, allenatore capace e sempre attento ai bisogni dei suoi ragazzi”. Al termine della manifestazione la famiglia di Mauro Rabozzi ha premiato le squadre partecipanti.

Il torneo, che è andato in scena sabato 8 dicembre al campo Zaccari di Camporosso in occasione della festività dell’Immacolata, è stato vinto dal Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Hanno partecipato al Memorial l’Albenga Calcio, la Virtus Sanremo, la Sanremese, l’Imperia Calcio, il Ventimiglia Calcio, l’Atletico Argentina, l’Oneglia Calcio e il Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Grande successo per il Memorial “Mauro Rabozzi”, organizzato dal Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, riservato alla categoria 2008 a 9 giocatori.

