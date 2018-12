Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Un gruppo di bikers, appassionati di montagna e sentieri da percorrere sulle due ruote nei boschi di San Romolo a Sanremo ha trovato un “cimitero” di moto e scooter: carcasse di motorini, di scooter, pezzi di moto, carene, motori. I biker hanno prima trascorso una intera domenica a togliere il materiale e ad accumularlo accanto alla strada. Gli agenti della Municipale di Sanremo hanno sequestrato il materiale rinvenuto. Sarà aperta una indagine, non è escluso che il materiale sia provento di furti, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Gli agenti della Municipale di Sanremo hanno sequestrato il materiale rinvenuto. Sarà aperta una indagine, non è escluso che il materiale sia provento di furti