Ottima risposta da parte degli operatori di settore per il CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IMPIANTISTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI, compreso in un progetto più ampio di CNA e relativo alla formazione ed informazione per gli imprenditori che vogliono cogliere le opportunità ed i vantaggi legati alla ‘quarta rivoluzione industriale’.

Ha preso dunque avvio il percorso organizzato da CNA Imperia, un corso dal taglio pratico ed immediatamente operativo nato in collaborazione con il Per.Ind. Mario Puppo, conosciuto e stimato professionista, su due macro temi:

• Innovazione e normativa nel settore impianti;

• Manutenzione e verifiche sugli impianti elettrici.

Il progetto riguarda le possibili nuove opportunità di lavoro attraverso l’innovazione e l’applicazione della regola tecnica in relazione all’evoluzione delle norme CEI e UNI ed affronta il tema della manutenzione post vendita come opportunità di continuità del rapporto con il cliente.

Nello specifico, il primo appuntamento ha trattato il flusso di lavoro secondo i disposti del D.M. 22 gennaio 2008 n° 37 e l’ambito di applicazione con particolare riguardo a:

• i doveri e le opportunità delle imprese abilitate,

• i documenti e le indicazioni normative relative alla progettazione degli impianti,

• le fasi progettuali (progetto preliminare, definitivo, esecutivo ed as built),

• la realizzazione ed installazione degli impianti,

• la dichiarazione di conformità e di rispondenza,

• la manutenzione degli impianti.

Nel corso della esposizione si è data particolare importanza al valore dell’opera artigianale nella realizzazione degli impianti.

“La costruzione di un’identità professionale ed aziendale basata sull’applicazione del decreto e delle norme tecniche può essere propedeutica alla rivalutazione del valore aggiunto dell’opera artigianale stessa in confronto con la mera fornitura ed installazione di prodotti impiantistici.”. afferma Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia. “L’obiettivo del percorso è proprio questo: promuovere il valore del saper fare artigianale in ragione della profonda trasformazione che il mercato ha comportato, un elemento che può diventare fonte di reddittività per il raggiungimento di nuovi spazi commerciali emergenti”.

Il prossimo incontro si terrà giovedì 13 dicembre dalle 17.30 presso la sede CNA di Sanremo, in Via Bartolomeo Asquasciati 12 (Piazza Colombo). Verterà sulla verifica periodica degli impianti e la manutenzione degli stessi in relazione al consolidamento del rapporto artigiano-committente per la creazione di nuove opportunità economiche e di relazione duratura artigiano-committente mediante la applicazione di disposti normativi utili a garantire al cliente adeguato grado di sicurezza e continuità funzionale nel tempo degli impianti e dei sistemi di impianti installati dagli artigiani specializzati.

Per ulteriori informazioni o per confermare la partecipazione ai prossimi appuntamenti, è possibile contattare CNA Imperia al nr. 0184/500309 o inviare una mail a segreteria@im.cna.it