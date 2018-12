Messa in archivio la prima sconfitta stagionale, la Sanremese riprende domani il proprio cammino e ospita al Comunale l’Inveruno per il turno infrasettimanale della 15a giornata. Fischio d’inizio alle 15.

La formazione lombarda, reduce dalla vittoria interna 2-0 contro il Borgaro, si trova al settimo posto in classifica con un bottino di 20 punti frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

“Affrontiamo sempre una partita dopo l’altra e anche quella di domani sarà da giocare al 100% come tutte le altre – dichiara mister Lupo alla vigilia – ci troveremo di fronte a una squadra in salute e che gioca bene a calcio. La cosa per noi può essere un vantaggio per la qualità del gioco, ma anche uno svantaggio perché dovremo stare attenti alle trappole. Anche domani ci servirà l’aiuto del pubblico e speriamo che sia numeroso. A Lecco il dispiacere più grande è stato non poter esultare a fine partita con i tanti tifosi che ci hanno seguiti”.

Per la gara di domani contro l’Inveruno il trainer Alessandro Lupo dovrà fare a meno dei centrali difensivi Giubilato e Castaldo. In dubbio in attacco La Fauci.