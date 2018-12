Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sempre a Genova, ma su sponda rossoblù, è stato chiamato il portiere degli Allievi 2002, primi in classifica, Marco Dodaro. Per lui appuntamento domani al campo sportivo San Carlo di Genova Voltri

Partiamo dal più giovane, il portiere Domenico Moro, classe 2005, già sollecitato da numerose squadre, che si recherà a Genova per un provino con la maglia della Sampdoria. Oltre all’estremo difensore dei Giovanissimi, anche l’attaccante dei 2004, Riccardo Coccoluto si recherà domani, mercoledì 12 dicembre, a Sori per una giornata di allenamento con i pari età blucerchiati.

