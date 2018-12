PALLAVOLO CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

8^ Giornata 08/12/18

Maurina Strescino Imperia – Gabbiano Volley Andora 3 – 1 (17/25-27/25-25/17-25/16)

Arriva la prima vittoria per la Maurina Strescino. Sabato 8 dicembre spinte dal caloroso tifo del numeroso pubblico presente al palazzetto dello sport Giordano e compagne si aggiudicano al termine di quattro set il derby con le andoresi del Gabbiano Volley.

Una partita dai due volti quella disputata dalle bianco-azzurre. Nelle prime due frazioni la troppa tensione ha influito negativamente sul rendimento delle ragazze di Luca Gallo che hanno permesso alle ospiti di aggiudicarsi meritatamente il primo set (25/17) e nel secondo set hanno visto assottigliarsi il break di sei punti, per poi riportare ai vantaggi la gara in perfetta parità. (27/25)

Al rientro in campo, lasciate da parte le tensioni dei primi due set, si è vista una Maurina nuovamente concreta, che ha chiuso l’incontro con due parziali in fotocopia. (25/17-25/16).

Sabato 15 dicembre per la 9a giornata, le imperiesi faranno visita alle genovesi del Cogoleto Volley, formazione sempre difficile da affrontare tra le mura amiche del Paladamonte.