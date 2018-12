Nell’ambito della cerimonia dell’Oscar dello Sport Imperiese 2018 organizzata dal CONI Imperia, in programma nella serata del prossimo 14 dicembre a Sanremo presso il Cinema Centrale, verrà premiata la formazione under 15 maschili dell’ABC Bordighera che, lo scorso anno dopo un campionato equilibrato ed avvincente , è riuscita a conquistare il titolo di campionare regionale di pallamano di categoria partecipando alle finali nazionali che si sono poi svolte nel mese di luglio a Misano Adriatico.

Saranno premiati questi giovani atleti:

Nardelli Jannis, Nardelli Niclas, Pecoraro Thimoty, Topala Lucas, Porcu Andrea, Mirto Tommaso, Loqmane Samir, Barbuscia Oliver, Pillon Andrea, Pallanca Emanuele, Zunino Alessio.

Il presidente della società, Donatella Albano coglie ancora una volta l’occasione per ringraziare i propri giovani atleti che hanno saputo dare, grazie al loro impegno, lustro alla società bordigotta ma anche alla città di Bordighera nel corso della stagione ed alle finali nazionali: “Li voglio ringraziare proprio per la serietà e l’impegno che hanno dimostrato nel corso di tutta la stagione. Ma voglio anche ringraziare l’ottimo lavoro fatto ancora una volta dall’allenatrice , l’ex-azzurra Maria Grazia Germano, che riesce da anni a creare dei bei gruppi che giocano una pallamano moderna sempre all’insegna del divertimento.

Infine – conclude- un sincero ringraziamento deve essere rivolto ai genitori degli atleti che supportano la società e che vedono lo sport come un momento importante di aggregazione per i propri figli”.