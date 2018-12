Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Mercoledì 19 dicembre al pallone tensostatico Andrea Doria a Vallecrosia verrà Organizzato il Torneo Minibasket “Aspettando il Natale” organizzato dalla A.S.D. P.G.S. Scuole Basket Riviera Fiori in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Vallecrosia e della Direzione Didattica Andrea Doria. La squadra vallecrosina è formata da allievi del Centro Sportivo scolastico che per la prima volta partecipano ad una competizione ufficiale. Il torneo ha lo scopo di verificare i miglioramenti di tutti gli allievi impegnati nei progetti scuola ed a impostare il futuro Campionato Provinciale minibasket P.G.S. che avrà fase regionale e Nazionale e verrà organizzato dallo staff delle Polisportive Giovanili Salesiane.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La squadra vallecrosina è formata da allievi del Centro Sportivo scolastico che per la prima volta partecipano ad una competizione ufficiale