Matteo Maragliotti, studente e ballerino di Pontedassio, è morto a soli 15 anni, il 21 gennaio 2013, per un’infezione cerebrale. Il giudice Massimiliano Botti ha assolto l’unica imputata per l’omicidio colposo del ragazzo, il medico di famiglia Roberta Thomatis, ma per lo stesso reato ha indicato altri due presunti responsabili, inviando gli atti alla Procura per un procedimento a loro carico. Sono i medici Massimo Fichera, del pronto soccorso dell’ospedale di Imperia, e Filippo Badaloni, all’epoca neurochirurgo del “Santa Corona” di Pietra Ligure, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.