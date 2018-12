Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Giacomo Chiappori, sindaco leghista di Diano Marina, ha subìto ben 5 furti in pochi anni nella sua villetta a Villa Faraldi. A inizio mese i ladri, dopo aver rotto il vetro di una finestra, con l’uso di un flessibile hanno aperto un armadio blindato dove erano custoditi una pistola con munizioni e 5.000 euro. “Ormai hanno rubato tutto. Metto telecamere ovunque e blindo anche le finestre. Sto diventando un uomo in carcere, mentre i ladri fan quel che vogliono” dice Chiappori.

