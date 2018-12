“Con soddisfazione, oggi in Consiglio regionale assieme agli altri capigruppo in Regione abbiamo sottoscritto un Odg Aula sull’esenzione fiscale totale per le cure veterinarie su animali di affezione, rivolto alle fasce economicamente deboli. Un importante passo per rafforzare il messaggio contenuto ieri in occasione della 20esima Giornata Mondiale dei Diritti Animali (celebrata ogni 10 dicembre, dal 1998) e che ogni giorno dell’anno dobbiamo ricordare e applicare”, hanno dichiarato i pentastellati regionali Alice Salvatore e Marco De Ferrari.

“Aumentare i diritti degli animali, domestici e selvatici, è importante non solo per il loro benessere, in quanto esseri senzienti, ma anche per la nostra salute e di quella dell’ambiente che ci circonda”, continua De Ferrari.

“Quanto promosso in questo Ordine del Giorno in mattinata è poi perfettamente in linea con l’Odg del MoVimento 5 Stelle presentato e approvato ieri alla Camera, affiancato alla legge di bilancio nazionale 2019/2021, con l’intento di sostenere le fasce meno abbienti, che tuttavia hanno un animale d’affezione e desiderano curarlo e accudirlo come si deve, ma non ne hanno i mezzi”, aggiunge Salvatore.

“Come MoVimento 5 Stelle, sia a livello regionale sia a livello nazionale, continuerà il nostro impegno cercando di indirizzare la detraibilità fiscale per cibo e spese veterinarie per calcolarla su ogni singolo animale d’affezione e compagnia in modo da permettere un’estensione dei casi di detraibilità”, segnalano i consiglieri.

“Riteniamo fondamentale proseguire in questa direzione, perché ogni misura che aumenta la tutela degli animali di affezione, ne disincentiva l’abbandono e garantisce agli umani quell’importante cura terapica preventiva sulla salute che solo gli animali sono in grado di trasmettere”, concludono Salvatore e De Ferrari.