Si è svolto ieri pomeriggio, presso la sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, un collegamento streaming con il seminario sulle detrazioni del 50% e le agevolazioni per gli interventi sulla casa. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. L’evento era legato al programma di incontri tematici dedicati alle imprese associate “Impresa Diretta”. L’incontro ha interessato, in modo diretto, le imprese del “sistema casa” ma, più in generale, tutte le imprese anche in qualità di clienti e fruitori di tali detrazioni. E’ stata quindi l’occasione per approfondire il tema delle comunicazioni per il monitoraggio degli interventi che hanno beneficiato delle detrazioni del 50% che tante preoccupazioni stanno generando alle imprese, soprattutto del settore impianti.