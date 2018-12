Un rendimento costante, continuo e di spessore è quello che Giuseppe Giglio, centrocampista della ASD Imperia, è abituato a dare alla sua squadra e ai suoi tifosi. Nelle ultime due giornate ha impreziosito ulteriormente le sue prestazioni grazie anche a due reti, in due partite, molto importanti. La prima rete, di pregevole fattura, messa a segno contro il Finale ha sbloccato la gara mentre la seconda rete, segnata allo scadere del primo tempo contro il Rapallo, ha riaperto la partita andando negli spogliatoi con solamente una rete di scarto.

“Sono contentissimo per i gol – dichiara Giuseppe Giglio – segnare è sempre la cosa più bella. Sono contento anche perchè si è accorciata la classifica, adesso siamo a meno quattro punti dalla testa della classifica e, a parer mio, non sono tanti. Dobbiamo continuare a vincere e andare sempre al massimo come facciamo anche durante tutta la settimana in allenamento”.