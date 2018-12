Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Se c’è qualcuno che rema contro, il sindaco faccia i nomi, sennò saremo costretti a ritenere queste affermazioni solo un modo per giustificare l’approssimazione con cui vengono fatte le cose dal sindaco e dalla giunta

Ci preoccupano inoltre le accuse del sindaco a presunte persone che “remano contro”, non si capisce se contro di lui, di certo contro la città.

La gestione di questa vicenda è ai limiti del grottesco, con una gara di appalto indetta a novembre che prevedeva l’inizio dei lavori in questi giorni.

Come lo scorso anno, Bordighera non avrà il suo “villaggio di Natale”.