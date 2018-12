La scuola di danza “Il cigno nero” di Vallecrosia presenta lo spettacolo di Natale “Omaggio a Verdi” che andrà in scena il prossimo 21 dicembre alle 21 al Palazzo del Parco di Bordighera.

Lo spettacolo che darà inizio alle festività natalizie è stato ideato dalla Direttrice della scuola di danza Alexandra Maccario e dalla sua collaboratrice Valentina Mazzone per sostenere un importante progetto sociale. Infatti il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Misericordia Croce Azzurra di Vallecrosia per contribuire all’acquisto di una nuova ambulanza di rianimazione.

Per info e prenotazioni è possibile contattare telefonicamente i seguenti numeri: 3285905312 (Valentina) – 3803261314 (Monica)

Chi volesse partecipare attivamente al progetto di acquisto del nuovo mezzo di soccorso ha anche la possibilità di versare un contributo direttamente sul conto corrente dedicato intestato alla Croce Azzurra Vallecrosia IBAN IT26S0760110500001040722686 specificando nella causale “Contributo per acquisto ambulanza”.