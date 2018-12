L’amministrazione di Bordighera desidera ringraziare il Comando Provinciale e il Comando di Compagnia dei Carabinieri di Bordighera per l’attività di prevenzione e controllo sul territorio. Anche durante lo scorso fine settimana l’impegno è stato attento e continuo, e si è articolato su più fronti: la verifica degli esercizi pubblici, ad esempio, ma anche l’intervento tempestivo per bloccare un veicolo che stava procedendo in modo azzardato creando una seria situazione di pericolo.

Una volta di più, i Carabinieri hanno dato prova dell’importanza del loro operato a tutela dei Cittadini e dei nostri Ospiti; per questo, a loro va il nostro grazie più sentito.

Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera