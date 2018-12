Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria su ambiente e rifiuti ad Alassio l’imprenditore del settore Igiene Ambientale, Pier Paolo Pizzimbone, è stato arrestato, al pari di un imprenditore savonese, su ordine del gip del tribunale di Savona. L’indagine, coordinata dai sostituti procuratori Chiara Venturi e Massimiliano Bolla vedrebbe i due indagati per estorsione e tentata estorsione ad un rappresentate delle ditta che gestisce l’appalto rifiuti di Alassio.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

L’indagine, coordinata dai sostituti procuratori Chiara Venturi e Massimiliano Bolla vedrebbe due indagati per estorsione e tentata estorsione