Seborga si prepara alle prossime festività natalizie, e lo fa organizzando alcune iniziative che avranno luogo in paese nei prossimi giorni.

Laboratorio di Babbo Natale

A partire dall’8 dicembre sul palco addobbato di Piazza Martiri Patrioti è stata collocata una cassetta delle lettere dove tutti i bambini potranno lasciare le proprie letterine per Babbo Natale. Il 23 dicembre, alle ore 14.00, Babbo Natale sarà finalmente a Seborga per salutare tutti i bambini che saranno presenti e lasciare a ciascuno di loro un pensierino; e arriverà non sulla tradizionale slitta con le renne, ma… a bordo di una carrozza trainata da splendidi cavalli!

L’iniziativa è organizzata dal Principato di Seborga con la collaborazione delle attività commerciali e della Pro Seborga.

Esposizione fotografica su Seborga

In Via Maccario aprirà il 15 dicembre un’esposizione fotografica su Seborga. La piccola mostra comprenderà tre zone, dedicate rispettivamente alle foto della Seborga di un tempo, alle foto contemporanee del paese e alle foto di rappresentazione del Principato. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 15 gennaio 2019, tutti i giorni dalle 10 alle 18, con entrata libera.

L’iniziativa è organizzata dal Principato di Seborga, e in modo particolare è curata dal Consigliere della Corona Alexandre Toesca.

2° Concorso per le più belle Luminarie di Natale del Principato di Seborga

Dopo l’edizione d’esordio dell’anno scorso, torna anche quest’anno il Concorso per le più belle Luminarie di Natale del Principato di Seborga. Sono previsti tre premi: per le abitazioni private, per i Bed&Breakfast e per i ristoranti/negozi. Le più belle luminarie verranno poi premiate a gennaio dalle Autorità del Principato, dal quale l’iniziativa è organizzata.

Naturalmente, a questi eventi – organizzati dal Principato singolarmente o in collaborazione con le attività commerciali e la proloco – si affiancheranno poi tutte le altre iniziative natalizie organizzate autonomamente dai vari esercenti di Seborga.