‘ partito il conto alla rovescia per l’apertura della sesta Sanremo Tattoo Convention: da venerdì 14 a domenica 16 dicembre il Palafiori diventerà il punto di ritrovo di tutti gli appassionati e dei più grandi esperti dei tatuaggi.

Saranno circa 100 gli stand dei maestri dell’inchiostro che trasformeranno Sanremo, come da sei anni a questa parte, nella capitale del tatuaggio, in tre giorni dedicati ad una delle arti più discusse, più chiacchierate, ma soprattutto più praticate al mondo.

Grandi e celebri i nomi degli artisti presenti quest’anno alla convention, italiani ed internazionali: guest stars dalla Thailandia, Russia, Spagna, Francia e Polonia, oltre ai più noti tatuatori italiani, popoleranno l’evento, in questo speciale clima natalizio.

Direttamente dalla Polonia saranno presenti: MAX PNIEWSKI, AGNIESZKA KULINSKA, LUKASZ SMYKU, SIEMIENIEWICZ, MARTYNA PICHALSKA, PIOTR PRZYBYLSKI.

Un parterre internazionale che non conosce confini: dalla Russia ANNA ROGERS, dall’Irlanda PAWEL GRYZIK, dalla Francia TINI e JEAN CLAUDE PERILLO, dalla Spagna ANDRES ORZAEZ PATON e PELAYO ZOETATTOO, dalla Thailandia PAWAT.

Last but not least, ovvero ultimo ma non ultimo, sarà presente un artista tra i più premiati tatuatori degli ultimi cinque anni: dall’Inghilterra RYAN SMITH, soprannominato “The Scientist”.

E per quanto riguarda gli italiani? Tutti i migliori! Tra questi due nomi particolarmente noti: ANTONIO PROIETTI e ALESSIO LALA. Una occasione da non perdere per vedere gli artisti all’opera e per prenotare il vostro tatuaggio, sulla nostra pagina facebook (https://www.facebook.com/sanremotattooconvention/) o direttamente in convention.

Arte chiama arte e come tradizione, non mancheranno eventi collaterali legati alla pittura, alla scultura e alla fotografia, con lo speciale momento “Art’U” curato dalla pittrice Marta Laveneziana per il concept e bodypaint e da Chiara Mazzocchi, artista di fama internazionale, per una performance di improvvisazione, entrambe Sanremesi. Altre due artiste completamente made in Sanremo, sono state scelte dagli organizzatori per uno degli spettacoli che si annunciano già fra i più “caldi” dell’evento: la “High Heels Dance” ovvero la danza su tacchi a spillo. Presenti all’evento anche quattro ballerini della Scuola Borgo Antico di Ventimiglia, con le coreografie di Lorenzo Semeraro e Patrick Di Bella e la Poledancer Chiara Peirone.

Questi sono solo alcuni degli eventi che vi aspettano alla Sanremo Tatto Covention! Vi aspettiamo al Palafiori e per avere maggiori informazioni visitate il nostro sito: http://www.sanremotattooconvention.it/