Prossimo appuntamento per i ragazzi della Riviera Triathlon 1992 U Giru de Natale, domenica 16 dicembre, a Montecarlo.

Un po’ di Riviera Triathlon 1992 anche alla Maratona di Sanremo con Corrado Lusso che chiude in 3h 27′ 54″ al 52° posto assoluto.

Vittoria ha chiuso in 3a posizione, alle spalle della torinese Elisa Rullo e della cuneese Valentina Scigliano.

Nel gruppo, però, c’è sempre chi non riesce a star lontano dalle competizioni e vuole un po’ di sana adrenalina da gara. Così, Vittoria Bergamini ha deciso di prendere parte al Trail del Ciapà, gara di 10 km tra i sentieri di Cervo alla quale hanno preso parte oltre 150 atleti alla gara competitiva e oltre 100 alla gara non competitiva.

Fine settimana tranquillo per i ragazzi della Riviera Triathlon 1992 che stanno mettendo le basi per la stagione 2019 con allenamenti lunghi e al tempo stesso divertenti.

