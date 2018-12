L’avvocato Tiberio Baroni, legale di Alessandro Albertoni, imputato assieme a Luca Vanneschi nel processo ad Arezzo per la morte di Martina Rossi, studentessa imperiese deceduta il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca, ha detto oggi nella sua arringa: “Questo processo non ci ha dato risposte. Per questo chiedo l’assoluzione anche sulla base dell’insufficienza di prove”. Per i due imputati, entrambi 27enni, l’accusa ha invece chiesto 7 anni. Per la Procura Martina morì mentre tentava di fuggire a un tentativo di violenza dei due giovani. L’udienza è stata aggiornata al 14 dicembre, quando il collegio si riunirà per la sentenza.