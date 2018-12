Samuele Manfredi, 18enne ciclista di Pietra Ligure è ricoverato all’ospedale “Santa Corona” per un trauma cranico. Intorno a mezzogiorno, si stava allenando a Toirano quando, per cause ancora da accertare, è stato investito da un’auto. I neurochirurghi gli hanno applicato un dispositivo per monitorare la pressione intracranica, per seguire l’evolversi delle condizioni. Manfredi fa parte della squadra Groupama-FDJ Continental; nel 2018 ha vinto l’argento a squadre e l’oro individuale agli Europei di pista nella inseguimento Juniores ad Aigle (Svizzera).