A Bordighera, i militari della locale Compagnia (impegnati nel controllo della regolarità degli ingressi nei locali pubblici della zona, in termini di capienza di persone e vigenza delle autorizzazioni all’esercizio) hanno ricevuto la segnalazione di un’auto che stava eseguendo manovre azzardate sull’Aurelia. Due equipaggi, dirottati sull’Aurelia, hanno verificato la presenza del mezzo e la situazione di pericolo che il conducente stava eseguendo, zigzagando a forte velocità. L’autista, una volta fermato, è stato sanzionato per diverse violazioni alle norme comportamentali del Codice della Strada.

