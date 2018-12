Intorno alle 19 di oggi è stato riaperto il tunnel del Colle di Tenda, chiuso nel primo pomeriggio per un guasto tecnico all’impianto di sicurezza. Subito dopo l’improvvisa chiusura si sono create code all’imbocco del tunnel, con molti disagi per gli automobilisti. I gendarmi francesi hanno consigliato gli automobilisti che erano diretti verso il Piemonte di usare in alternativa l’autostrada sino a Savona.