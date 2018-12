Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

L’Asd Atletico Argentina ha sollevato dai loro incarichi i mister Sammassimo e Siffredi. Il nuovo allenatore sarà Giampiero Pesante, uomo di esperienza, chiamato a guidare i rossoneri già nell’allenamento di domani, 10 dicembre. A Sammassimo e Siffredi vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni.

