San Bartolomeo al Mare ha celebrato il Cinquantenario del cambio di nome che ha dato la spinta definitiva all’affermazione turistica della cittadina, fino ad allora chiamata San Bartolomeo del Cervo. Lo ha fatto con una semplice ma suggestiva cerimonia, con la partecipazione della Banda musicale di Diano Marina e di numerose Autorità civili e militari, alla presenza di un pubblico folto, attento, a volte commosso. Durante la cerimonia, l’allora Sindaco Luigi Ardoino ha rievocato i motivi e le modalità con cui si è arrivati al cambio di nome, fino alla firma del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Il vice Sindaco Maria Giacinta Neglia e l’Assessore Sandro Fedozzi hanno premiato le aziende Borgarello Abbigliamento e Vivaio Arimondo per la loro continuativa presenza al Mercatino di Natale. Il Sindaco Valerio Urso, oltre ad aver elogiato l’operato delle insegnanti delle scuole elementari, presenti al Mercatino insieme ai lavori proposti dai loro allievi, ha consegnato una pergamena di ringraziamento alla Pasticceria Racca, per il raggiungimento dei 50 anni di attività in San Bartolomeo al Mare.