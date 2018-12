Palazzo del Parco di Bordighera

Giovedì 13 dicembre, ore 9.30 e 11.00

Venerdì 14 dicembre, ore 9.30 e 15.00 (aperto al pubblico)

La tradizione dei “Concerti per le scuole” incontra la tradizione Natalizia anche in questo 2018.

Il classico appuntamento di Natale con gli studenti vede interprete quest’anno il coro “Voci del cuore”, composto dagli alunni della Scuola Primaria Edmondo De Amicis di Bordighera.

Una sessantina di bambini che – accompagnati dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo condotta dal Maestro Massimo Merone – proporranno una serie di canti e musiche della tradizione natalizia. A coordinare il Coro, l’insegnante Gabriella Blancardi.

Gli appuntamento sono – anche in questa occasione al Palazzo del Parco di Bordighera – per giovedì 13 dicembre, alle ore 9.30 ed 11.00, e venerdì 14 dicembre, alle 9.30 e 15.00, quest’ultimo aperto anche al pubblico.

Ci sono canti dedicati al Natale ed altri che, pur non avendo un testo che parli della Natività, donano quell’atmosfera di serenità e di spiritualità che accompagna le feste Natalizie. Infatti, alcuni dei brani in programma eseguiti dal coro “Voci del cuore”, vengono da paesi lontani, da tradizioni differenti da quella occidentale, testimoniando come certi valori sono (o dovrebbero essere) comuni a tutta l’umanità.

In questa occasione la Fondazione Orchestra Sinfonica intende rivolgere un ringraziamento particolare, per la collaborazione alla buona riuscita dell’iniziativa, a tutte le insegnanti che con grande passione hanno permesso la realizzazione di questo meraviglioso evento. In particolar modo a quelle delle Classi IV: Antonella Borelli, Patrizia Lanteri, Clara Bergamaschi, Luciana Gilli, Serena Signorelli, Silvia Gandolfo e Nicoletta Allavena. Senza dimenticare il lavoro svolto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Paola Baroni e dall’insegnante Federica Marengo e, per il Comune di Bordighera, dalla Consigliera Laura Pastore e dagli Assessori Stefano Gnutti e Melina Rodà, per la loro costante ed infaticabile disponibilità.

In occasione dei concerti al Palazzo del Parco di Bordighera, la Fondazione Orchestra Sinfonica ha organizzato un Servizio Navetta andata e ritorno, riservato agli abbonati. Il Pullman partirà dalla ex Stazione Ferroviaria di Sanremo in P.zza C. Battisti alle ore 13.45 e rientrerà a Sanremo subito dopo il concerto, con partenza dal Palazzo del Parco di Bordighera. I posti sono disponibili fino ad esaurimento (si prega prenotare).

Biglietti: intero 5 €; studenti € 3. Sono acquistabili sul Sito www.sinfonicasanremo.it – cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti” – oppure direttamente al Botteghino del Palazzo del Parco da un’ora prima dell’inizio del concerto.