Oggi all’aeroporto di Nizza un Airbus EasyJet proveniente da Marrakech ha trovato enormi difficoltà, a causa delle fortissime raffiche di vento, e il pilota per evitare una tragedia, pochi istanti prima dell’atterraggio, ha fatto bruscamente riprendere quota al velivolo. A bordo i passeggeri hanno vissuto attimi di terrore ed hanno creduto che era giunta la loro ultima ora. Difficilmente scorderanno quanto capitato oggi. L’aereo A320 EZY1690 era partito stamani intorno alle 11 da Marrakech e sarebbe dovuto atterrare alle 13.45 a Nizza. Ma le violente raffiche di vento, che per tutto il giorno hanno flagellato la Costa Azzurra, hanno reso impossibile l’atterraggio. L’aereo è stato poi dirottato a Torino e i passeggeri hanno raggiunto Nizza solo in serata, come riporta “Nice Matin”.