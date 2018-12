Anche a Mentone questa mattina i Gilet Gialli sono scesi in strada a protestare e chiedere le dimissioni del presidente Macron. Non c’è un clima di tensione nella città di confine della Costa Azzurra anzi i manifestanti nelle loro fila hanno diversi bambini, una donna invalida e un cagnolino.

Una protesta tranquilla che si sta dirigendo verso il confine di Stato con l’Italia almeno queste sono le intenzioni dei manifestanti. Al confine sono arrivati circa 100 manifestanti in tranquillità sotto lo sguardo della Gendarmerie che non nascondeva una certa simpatia per la manifestazione