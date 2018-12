Due nordafricani si sono gettati nel Roia questo pomeriggio intorno alle 13.30 per fuggire ai Carabinieri che li avevano fermati poco prima. Per estrarli dalle acque del fiume è stato necessario far intervenire i Vigili del Fuoco di Ventimiglia

Dopo i controlli

I due nordafricani sono stati fermati in quanto irregolari nel nostro paese ulteriori indagini in corso per stabilire cosa faccessero nella città di confine.