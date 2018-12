Niente da fare per la Sanremese nel big-match di oggi a Lecco allo stadio “Rigamonti-Ceppi”. I matuziani sono stati sconfitti per 2-0 dalla capolista e, alla luce della prima battuta d’arresto in campionato, sono scivolati a 5 punti di distacco dalla vetta. I blucelesti lombardi al 16′ sono andati in vantaggio con D’Anna che, dopo aver dribblato due avversari, con un gran tiro dal limite ha trafitto Manis. Al 1′ di recupero Molino ha sfiorato il pari colpendo l’esterno del palo. In apertura di ripresa i padroni di casa hanno chiuso definitivamente i giochi quando D’Anna al 5′ vede Manis fuori dai pali e lo scavalca con un gran tiro scoccato da oltre 30 metri.

La prima rete del Lecco

La seconda rete del Lecco