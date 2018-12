Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sapori della tradizione, piatti studiati appositamente per l’occasione da prestigiosi chef locali, vini del territorio, birre artigianali dell’entroterra e caffè d’autore: ecco i protagonisti del fine settimana che ci aspetta. Per domani sabato 8 dicembre e domenica 9, il comprensorio turistico “Inriviera” ha organizzato, nella splendida cornice dell’ex chiesa anglicana di Bordighera, un grande tavolo natalizio di presentazione delle specialità De.co. DE CHI e altre eccellenze gastronomiche dei 18 comuni che compongono il nostro bellissimo territorio. Domani alle 10, i saluti dei Sindaci sanciranno l’apertura degli stand e di tutte le iniziative tra cui presentazione di libri, show cooking, illustrazione del comprensorio InRiviera e apericena. Orari: sabato 10-22; domenica 10-15. Tutti i dettagli nel depliant.