Si terrà giovedì 13 dicembre, nella sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, un incontro per gli impiantisti elettrici dal titolo “FTTH: Infrastruttura fisica Multiservizio passiva, la rete dati per l’edificio residenziale”. L’appuntamento, che avrà inizio alle 18:30 per concludersi alle 20, è stato organizzato da Confartigianato, Schneider Electric e Demo spa. Durante la serata, che sarà gratuita ed aperta a tutti, saranno affrontati sia aspetti normativi (la Direttiva Europea, la legge 164, il D.Lgs. 33/2016) sia tecnici (la topologia di rete FTTH).

L’Infrastruttura Fisica Multiservizio Passiva o FTTH (Fiber To The Home) è dedicata al mercato residenziale ed è stata pensata per permettere all’utente di comunicare e condividere qualsiasi genere di contenuto/ servizio.

La rete FTTH è il collegamento in fibra ottica che raggiunge la singola unità abitativa e che, nel caso specifico dell’Infrastruttura fisica Multiservizio passiva, raggiunge lo CSOE (Centro Stella Ottico di Edificio) per terminare nella STOA (Scatola Terminazione Ottica di Appartamento). È la soluzione che garantisce la massima velocità di trasmissione all’utente finale per accedere a servizi di rete molto evoluti.

La rete FTTH rappresenta oggigiorno un mercato di prospettiva, con un percorso sostenuto da una legge. Gli aspetti normativi a cui si fa riferimento sono la Legge 164 e il D.Lgs 33/2016. In questo contesto Schneider Electric mette a disposizione dei professionisti strumenti utili per offrire una visione coerente e reale di quello che è progettare ed installare questa tipologia di impianti.

