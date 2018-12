Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il programma della giornata prevede una classica amichevole “in famiglia”sotto gli occhi dell’allenatore Tiziano De Patre (nella foto) , ex calciatore di Cagliari e Atalanta.

Regalo di Natale anticipato per il giovane biancoazzurro Paolo Calderone che è stato convocato nella Nazionale Dilettanti Under 18 .

