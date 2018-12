Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

S La costituzione di un tavolo regionale sulle tematiche riguardanti il personale impiegato negli ospedali di Bordighera, Cairo Montenotte e Albenga, la cui gestione è stata affidata ai privati a conclusione della procedura a evidenza pubblica. È quanto deciso oggi durante la riunione tra Regione Liguria – Dipartimento salute e servizi sociali e i rappresentanti dei sindacati confederali e di categoria Cgil, Cisl, Uil, Nursing Up e Fials, alla presenza della vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale. Al tavolo siederanno anche Alisa, Asl1, Asl2 e tutte le organizzazioni sindacali di categoria a livello regionale, con il coinvolgimento delle rappresentanze provinciali interessate. La prima riunione è prevista il 18 dicembre prossimo. Nel corso della riunione, è stata fornita puntuale informativa sugli esiti delle procedure ad evidenza pubblica relative ai tre ospedali del Ponente ligure.