La Rari Under 15 stona nel match casalingo contro Locatelli e viene sconfitta 9-10 con una rete a fil di sirena. I giallorossi allenati da Enrico Gerbò, che sedeva in panchina al posto di Nicola Rosso, hanno giocato a corrente alternata tra cali di concentrazione e picchi di ottima pallanuoto.

L’avvio era tutto di marca genovese: dopo dieci minuti infatti, il tabellone recitava 1-4 con la rete della bandiera firmata dal difensore Paganoni. Soltanto a tre minuti dalla seconda sirena, la partita riprendeva vivacità con un susseguirsi di reti che riportava la Rari al pari con le doppiette di Cipriani e Vinci, prima che Locatelli piazzasse la zampata del 5-6 all’intervallo lungo.

Gli imperiesi, però, non abbandonavano la rincorsa giungendo al pari (fine terzo tempo) con Grosso e Paganoni e piazzando il +2, a quattro minuti dal termine, con Sapino ed ancora Cipriani. Ma i ragazzi di Gerbò spegnevano clamorosamente l’interruttore della corrente precipitando in un black-out generale; ne approfittava Locatelli che finalizzava la rimonta ad un solo secondo dalla sirena, per il 9-10 definitivo.

R.N.IMPERIA – LOCATELLI 9-10

(1-1; 4-5; 2-1; 2-3)

IMPERIA – Di Lionardo, Paganoni 2, Pario, Sapino 1, Lucia, Rossi M., Grosso 1 , Ferrari, Cipriani 3, Vinci 2, Rossi R., Porro, Ventura, Fazzalari. All.: Gerbò

LOCATELLI – Spoli, Terazzi, Relli, Queirazza 3, Gobbo 3, Barbero, Franciosi 3, Saporito 3, Tornar, Biggi, Di Leo, DeCaro 1. All.: Garalti

Arbitro: Cossu

Note: espulso DeCaro (L) nel quarto tempo; usciti per limite di falli Grosso (I) e Relli (L). Superiorità Numerica Imperia 5/ 10 + un rigore sbagliato; Locatelli 3/12