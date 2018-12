Dopo tanta attesa e un novembre carico di impegni, è finalmente arrivata la vigilia di Lecco – Sanremese. Il big match della 14^ giornata vede i biancoazzurri impegnati in anticipo (fischio d’inizio alle 14.30) sul campo della capolista, una squadra costruita per puntare alla promozione diretta e che, classifica alla mano, sta rispettando i pronostici.

Numeri impressionanti per i lombardi che sono in vetta al campionato con 35 punti frutto di 11 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. Domani, tra l’altro, si affronteranno le uniche due formazioni ancora imbattute nel Girone A. Nell’ultimo impegno di campionato il Lecco ha vinto in trasferta 1-0 sul campo del Milano City.

“Andiamo finalmente a giocare questa partita e ne siamo contenti – dichiara mister Alessandro Lupo alla vigilia – è una bella cosa per tutti, saremo in uno stadio importante, contro una squadra blasonata e forte. Per noi è un onore. Sarebbe bello se si potesse giocare sempre in situazioni così. A livello di squadra stiamo bene anche se veniamo da una serie di impegni continui e mercoledì abbiamo un’altra partita infrasettimanale, poi un’altra ancora domenica prossima”.

Per la partita di Lecco il tecnico Lupo dovrà fare a meno del solo Giubilato (2000) al centro della difesa. Il resto della rosa è a disposizione. Tra i convocati anche Lo Bosco, appena ritornato a Sanremo.