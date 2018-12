Continuano le attività culturali organizzate dal Comune di Vallecrosia ed inserite nella rassegna Aspettando il Natale.

Domani, venerdì 7 dicembre, alle ore 17,30, nella Sala Polivalente comunale, si terrà la presentazione del libro: “I 31 uomini del generale – un maresciallo dei Carabinieri con dalla Chiesa” dell’autore Antonio Brunetti.

L’opera narra dell’esperienza di una Maresciallo dei Carabinieri, la Medaglia d’Oro di vittima del terrorismo Cav. Antonio Brunetti, che a metà degli anni ’70 fu inserito in un ristrettissimo e segreto nucleo specializzato d’investigatori di stanza a Torino – agli ordini diretti del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa – nucleo che in pochi mesi decapitò il vertice di allora delle Brigate Rosse.

Si tratta di fatti poco noti, probabilmente in passato considerati riservati, che a distanza di tempo ora possono essere narrati e descritti con dovizia di particolari nel libro di Antonio Brunetti che li ha vissuti in prima persona.

Sempre domani venerdì 7 dicembre, ma alle ore 20,45, in Sala Polivalente comunale, sarà portato in scena lo spettacolo teatrale “Taxi a due piazze” a cura Compagnia Stabile di Vallecrosia-Teatro della Luna.

Ingresso libero.