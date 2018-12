A Sanremo una voragine si è aperta nell’asfalto proprio al centro della carreggiata, nella tarda mattinata di ieri in strada Senatore Ernesto Marsaglia, in zona Madonna della Costa (subito dopo il Santuario). Dopo il cedimento della strada ai Tre Ponti, il Comune ha dovuto affrontare un nuovo problema legato agli smottamenti. La voragine potrebbe essere stata causata da una perdita dai tubi dell’acquedotto. La riapertura del traffico nella zona è avvenuta già nella serata di ieri, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.