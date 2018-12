Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Inoltre: – dal 7 dicembre al 6 gennaio 2019, piazza Colombo: “Mercatino di Natale a Sanremo – Winter Wonderland” con artigianato e prodotti tipici natalizi. Si tratta di un vero e proprio villaggio di Natale. Artigianato e prodotti tipici natalizi, con profumi e colori provenienti da ogni parte del mondo, danno vita ad un magico percorso innevato che porta alla casetta di Babbo Natale. Qui sarà possibile vedere le simpatiche renne e curiosare mentre gli elfi saranno intenti a costruire i doni per i bimbi della città. Alberi, stelle, sfere di luce e argento piuttosto che ghirlande e cascate di luci colorate, permetteranno di ricreare una magica atmosfera natalizia. – dal 7 al 27 dicembre, Forte di Santa Tecla: “Jazzin”: mostra fotografica a cura di Umberto Germinale su Miles Davil e i musicisti che negli anni hanno suonato con lui. Molte foto sono tratte da edizioni dello storico “Festival del Jazz di Sanremo”. Previsti anche intrattenimenti musicali con artisti provenienti da varie parti del mondo. Dem’Art Società Cooperativa. Sino al 27 dicembre.

-ore 17, vie e piazze cittadine: marching band “Samba Natale”: La marching band “Samba Natale” propone una coinvolgente parata in costume natalizio formata da 6 percussionisti e due trampolieri ballerini. Gianni Oliva Iniziative.

– ore 18.30, piazza Borea D’Olmo: “Area Sanremo concerti di Natale”. Si esibiranno alcuni tra i finalisti del concorso musicale “Area Sanremo Tim 2018”, selezionati per partecipare al contest “Sanremo Giovani” i cui vincitori concorreranno alla 69esima edizione del Festival della Canzone italiana. Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

– ore 18, ex Chiesa Santa Brigida: spettacolo musicale “Prove di Eremitaggio, Hermitage Session” di Fabio Barovero. Le composizioni di Barovero si dipanano tra elettronica e partitura classiche in una commistione di linguaggi che vuole dar vita ad un live unico e ricco di suggestioni multisensoriali. Associazione Pigna Mon Amour

– ore 18, piazza Colombo: “Mercatino di Natale a Sanremo – Winter Wonderland”. Inaugurazione con Babbo Natale. Artigianato e prodotti tipici natalizi. Anche laboratorio artistico per bimbi

– ore 13, piazza Eroi Sanremesi – Fontana Siro Carli: “Area Sanremo concerti di Natale”. Si esibiranno alcuni tra i finalisti del concorso musicale “Area Sanremo Tim 2018” selezionati per partecipare al contest “Sanremo Giovani” i cui vincitori concorreranno alla 69esima edizione del Festival della Canzone italiana. Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

– ore 21, Teatro Ariston: Alessandro Preziosi in “Vincent Van Gogh. L’odore assordante del colore”. Casinò di Sanremo (ingresso a pagamento)

– ore 17, vie e piazze cittadine: marching band “Sisters Pepper”. Una delle poche street band completamente al femminile a livello nazionale. E’ composta da 8 musiciste: trombone, tromba, vari sax e percussioni. Per la loro femminilità, bravura e i costumi rossi, non passeranno inosservate! “Sisters Pepper” è l’ultima produzione della Compagnia Teatro Scalzo di Genova. Il loro repertorio è composto di brani dixland, funky e tradizionali. Gianni Oliva Iniziative

