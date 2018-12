Sabato 8 dicembre alle 16:30 nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria verrà inaugurata l’installazione “Natale tra memoria e speranza: un albero per Genova. 43 artisti reinterpretano lo spirito della Natività” a cura della Fondazione Mario Novaro. È un albero assemblato con materiale di recupero del Polcevera e 43 rami per non dimenticare le vittime del ponte. Su ogni ramo sarà presente un’opera d’arte che verrà poi messa all’asta per beneficenza.