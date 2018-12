Sabato 1 e domenica 2 dicembre si sono disputate presso il Pala Pellicone di Ostia Lido (Roma) le finali nazionali del Campionato Italiano Es. B 2018 maschile e femminile.

Il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. era rappresentato da due atleti maschi, Lorenzo Graneri, categoria di peso fino a Kg. 60 e da Lorenzo Macrì, cat. di peso oltre Kg. 81 e da due atlete femmine, Elisa Antellini e Lucrezia Chiantore, entrambe nella categoria di peso fino a Kg. 57.

A parte Elisa Antellini che aveva partecipato già alla finale nazionale del Campionato Italiani Esordienti B del 2017, gli altri atleti erano tutti alla prima esperienza in campo nazionale.

Seguiti dal M° Alberto Ferrigno, tutti hanno cercato di dare il meglio, ma l’ inesperienza e l’ emozione non ha permesso loro di esprimersi al meglio e quindi, dopo aver combattuto con tenacia, hanno ceduto contro i loro avversari. “

L’ Istruttore Alessio Ferrigno, preparatore degli atleti, commentato: ” E’ un peccato che abbiano perso e non abbiano poi avuto la possibilità di essere recuperati, ma queste esperienze sono comunque positive, perchè fanno maturare gli atleti e fanno perdere quei timori che hanno in confronto di altri atleti più esperti di loro. Ora ci aspettano, domenica prossima, i Campionati Regionali perle classi agonistiche e speriamo di ottenere qualche buon risultato.