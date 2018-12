Sabato 8 dicembre, festa dell’Immacolata, tradizionale data di apertura delle festività natalizie e di fine anno, tutto il centro storico di Oneglia, quello del così detto “salotto commerciale” che comprende via Vieusseux, via Monti, Galleria degli Orti, via dell’Ospedale, via e piazza San Giovanni, si illuminerà per offrire a tutti gli imperiesi ed ospiti quella particolare atmosfera di festa e di solidarietà caratteristica di ogni fine anno.

Il Comitato san Giovanni e Tradizioni Onegliesi promotore dell’iniziativa “via San Giovanni s’illumina”, in collaborazione con i commercianti di via e piazza San Giovanni (Monkey’Store, Coco Crazy, Antiche Dolcezze, Idee regalo Thun, Panificio Blengini, Enoteca Marchisio, Pietro Isnardi, BCC Banca Caraglio, Pianeta Caffè, Oreficeria Salerno, Soggetti, Foto Ottica bruno, Calzature Giulia, Erba di san Giovanni, Riflessottica, Biancheria Mantellassi, Ingros Coiffeur, Black Horses, Pasta Frasca Paola, Milvia Giornali, Arimondi, Fiorista Pina, Giovanni Ramella Pellami, Bar Ligure, Federica Porro Atelier) e l’associazione ” In Via ” hanno unito le proprie forze per contribuire a realizzare una suggestiva coreografia di luci che rendono così la città sempre più ospitale e viva.

L’8 dicembre alle 18 si terrà la Santa Messa in Basilica, cui farà seguito l’inaugurazione di una infiorata nell’atrio, a tema natalizio, preparata in collaborazione con il Comitato di via Carducci ed offerta dal Comitato di San Giovanni che, al termine delle celebrazioni, offrirà un momento conviviale a tutti i partecipanti, verso il momento più significativo del Santo Natale.

Sempre sabato 8 dicembre, nel pomeriggio, il Comitato san Giovanni e Tradizioni Onegliesi offrirà agli anziani ospiti della Casa di Riposo di via Agnesi un “pomeriggio in compagnia ” con animazione, intrattenimento, musica dal vivo, panettone e brindisi finale per augurare a tutti serenità e vicinanza. Si tratta di un appuntamento che viene ripetuto ormai da tanti anni e che viene condiviso con simpatia ed entusiasmo dai nostri soci e collaboratori.