SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E NEGRO ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO) A palla lontana, colpiva un avversario con una testata alla fronte, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da un AA).

Nella formazione orange, prima squalifica, è stato anche squalificato per un turno Elia Ambesi