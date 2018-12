Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Anche a novembre si è rinnovato l’impegno della Giunta del Comune di Bordighera a donare parte dello stipendio di Sindaco e Assessori a sostegno delle Associazioni che operano nel territorio cittadino. Venerdì 30 novembre, a Palazzo Garnier, l’Associazione SOS Bordigatti ha infatti ricevuto dal Sindaco Vittorio Ingenito un contributo di 600 euro in supporto dell’attività di cura e controllo delle colonie feline. Un impegno quotidiano, che i volontari svolgono con passione tutelando i gatti randagi, facendo opera di prevenzione in campo sanitario, intraprendendo campagne mirate di sterilizzazione. “Con il nostro piccolo aiuto vogliamo dire il nostro grazie a SOS Bordigatti.” ha detto Vittorio Ingenito “L’opera dei suoi volontari contribuisce a ridurre sensibilmente le situazioni di disagio che potrebbero crearsi sul territorio comunale e, nel contempo, difende gli animali garantendo loro migliori condizioni di vita”.

