Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Bordighera hanno arrestato una 53enne cubana, regolare sul territorio nazionale, a seguito di una richiesta d’intervento in un locale, dove la donna, in evidente stato d’ebbrezza, stava infastidendo i clienti. Nemmeno il tempo di avviare le procedure d’identificazione, la donna ha aggredito i Carabinieri, che sono stati costretti a procedere all’arresto.

