Nel fine settimana a Ventimiglia Alta in Vico delle Torri 9 nell’ambito di “Arte in Cantina” sono in programma due esposizioni di opere e la presentazione di un libro.

Sabato 8 dicembre

Dalle ore 10 alle 18 esposizione opere di: “Poppy”, Eva Morgensten, Ambrogio Porcheddu, Roberto Pallanca, Mario Carletto , Andrea Vitulano, Delia Lumbaca. Con la collaborazione dell’associazione di intervento culturale “CONTROTEMPO”

Ore 16 presentazione del libro di Roberto Pallanca “I denti nel collo” a cura di Laura Enas

Domenica 9 dicembre

Dalle ore 10 alle 18 esposizione di opere e laboratori gratuiti di pittura a cura degli artisti presenti. (Dalle ore 16) Lizzadro, note scalze.